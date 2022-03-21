В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в понедельник в Греции. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

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По его информации, подземные толчки были зарегистрированы в 09:39 по местному времени (10:39 мск). Эпицентр располагался в 191 км от города Патры с населением около 168 тыс. человек. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

12 октября прошлого года около Крита произошло землетрясение магнитудой 6,3. По сведениям газеты "Этнос", сильный подземный толчок вызвал панику среди жителей и ощущался также на Родосе, Карпатосе, Касосе и других островах архипелага Додеканес в Эгейском море. В результате землетрясения обрушилась церковь Святого Николая в деревне Аргилос на Крите.