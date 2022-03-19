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57 минут назад

Задержан третий участник банды похитителей людей ради пенсий

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Задержан третий член банды похитителей пенсионеров в Приморье

Задержан третий участник банды похитителей людей ради пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правоохранители в Приморье задержали третьего участника банды, которая занималась похищениями людей. Злоумышленники делали это для того, чтобы получать пенсии похищенных людей пожилого возраста.

Ранее в Приморье задержали двух женщин, которые в 2018 году похитили трех человек и удерживали их два года ради присвоения их пенсий.

Две жительницы Арсеньева силой похитили и перевезли в квартиру одной из них пенсионера, его жену и дочь. Злоумышленницы насильно удерживали членов семьи до мая 2020 года. Все это время задержанные забирали их пенсии.

Позднее оказалось, что в банду входил еще один мужчина 55 лет. Он был задержан, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Оказалось, что 21 октября 2019 года подозреваемый с двумя соучастницами (именно они и были задержаны ранее) приехал на машине в село Чугуевка. Там банда похитила 49-летнюю женщину, которую удерживали в плену до мая 2020 года. Все это время злоумышленники забирали себе пенсию, которую получала потерпевшая, которая стала уже пятой в рамках расследования уголовного дела.

Одна из задержанных заключена под стражу, сейчас решается вопрос о мере пресечения для ее подельников.

Стоит отметить, что в банду могли входить и другие участники, а число потерпевших также может увеличиться.

Происшествия,Следственный комитет,
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