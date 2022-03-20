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2 часа назад

Бастрыкин поручил расследовать новые преступления ВСУ против жителей Донбасса

ТК «Звезда»ТК «Звезда»иещё 4

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил произвести сбор и фиксацию доказательств совершения преступления в отношении мирных граждан ЛДНР.

Бастрыкин поручил расследовать преступления против жителей Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поручение было адресовано Главному следственному управлению СК России во взаимодействии с правоохранительными органами Луганской и Донецкой Народных республик. Отмечено, что глава СК России поручил «установить всех причастных <...> с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности».

«Так, 19 марта 2022 года украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР. Обстрелам подверглись Александровка, Горловка, Еленовка, Кременец Михайловка, Сигнальное и Кировский район города Донецка. Кроме того, 15 мирных жителей с ранее освобожденной ДНР части Мариуполя получили ранение, среди них младенец», - сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Ранее корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев показал кадры из Мелитополя, где на самой окраине города осколки украинской ракеты «Точка-У» упали на два жилых дома. В результате возник сильный пожар, полностью уничтоживший здания. Также обломки нескольких ракет обнаружили в Бердянске. Одна из них была сбита на подлете к порту - в результате на него упал лишь маршевый двигатель.

Происшествия,Тюрьмы России,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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