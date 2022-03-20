Американец, убивший свою жену, годами прятался от полиции в Мексике, используя фальшивое удостоверение "Marvel"

Американский миллионер Питер Чедвик, убивший свою жену, годами прятался от полиции в Мексике. При этом он использовал фальшивое удостоверение из сериала по вселенной Marvel «Агенты "Щ.И.Т."».

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В 2012 году бизнесмен соврал, что его жену убил якобы разнорабочий, но спустя время во всём сознался. Пока мужчина ждал суда, его освободили под залог в $1 млн.

В 2015 году он должен был явиться на досудебное слушание, но пропал. Жену миллионера — 21-летнюю девушку малайзийского происхождения Куи Чуи — в 2012 году убили в шикарном доме супругов в Калифорнии.

О трагедии стало известно, когда на автобусной остановке увидели младших детей пары, которые сообщили, что родители не забрали их из школы. Об этом рассказало издание Daily Star.

Полиция нашла в доме супругов следы крови и пустой сейф. При этом Чедвик сам позвонил сотрудникам полиции из Мексики и заявил, что его жену якобы убил разнорабочий. Но спустя время американец признался, что выдумал эту историю, а также показал, куда спрятал тело.

Мужчину арестовали, но потом отпустили под залог в $1 млн. Однако когда должен был состояться суд, богач пропал. Чедвика объявили в международный розыск и несколько лет искали в США, Канаде и Мексике. Полицейские нашли мужчину только в 2019 году в мексиканском жилом дуплексе, где преступник прятался среди американских эмигрантов. Он выдавал себя за шпиона и скрывался с помощью поддельного удостоверения из сериала «Агенты "Щ.И.Т."». Документ нашли у мужчины при обыске. В суде Чедвик признал себя виновным в убийстве супруги.