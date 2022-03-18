В Подмосковье произошло массовое отравление детей дымом

Согласно имеющейся информации, в школе деревни Огуднево Щелковского района 11 учащихся — семь мальчиков и четыре девочки — ради эксперимента подожгли таблетку от тараканов. От вдыхания едкого дыма все они почувствовали себя плохо. Учителям дети сказали, что в туалете начался пожар по неизвестной им причине, но прибывшим вскоре врачам признались в содеянном.