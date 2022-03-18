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1 час назад

В Подмосковье произошло массовое отравление детей из-за таблетки от тараканов

МослентаМослента

В туалете подмосковной школы произошло массовое отравление детей дымом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В Подмосковье произошло массовое отравление детей дымом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно имеющейся информации, в школе деревни Огуднево Щелковского района 11 учащихся — семь мальчиков и четыре девочки — ради эксперимента подожгли таблетку от тараканов. От вдыхания едкого дыма все они почувствовали себя плохо. Учителям дети сказали, что в туалете начался пожар по неизвестной им причине, но прибывшим вскоре врачам признались в содеянном.

Все школьники были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее в Подмосковье дети попали в реанимацию после отравления в гипермаркете.

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