В Москве обнаружили труп пропавшего без вести программиста

Тело российского программиста Константина Цыбулина, пропавшего без вести, обнаружили в Новой Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Цыбулин ушел из дома и не вернулся. Единственным человеком, с которым он разговаривал до происшествия, была проживающая в Дании дочь. Мужчина не вернулся ночевать домой, после чего его отец обеспокоился.

Известно, что умерший долгое время проживал за границей. Своей дочери до гибели он сообщил, что хочет жить в Европе. Тело Цыбулина нашли в снегу у магазина в городе Московский. Причину смерти установят специалисты.

Ранее в Липецке обнаружили тело пропавшей в Москве больше года назад модели Гретты Ведлер. Выяснилось, что девушку убил ее экс-бойфренд.