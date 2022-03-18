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58 минут назад

В Москве обнаружили труп пропавшего без вести программиста

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Тело российского программиста Константина Цыбулина, пропавшего без вести, обнаружили в Новой Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

В Москве обнаружили труп пропавшего без вести программиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цыбулин ушел из дома и не вернулся. Единственным человеком, с которым он разговаривал до происшествия, была проживающая в Дании дочь. Мужчина не вернулся ночевать домой, после чего его отец обеспокоился.

Известно, что умерший долгое время проживал за границей. Своей дочери до гибели он сообщил, что хочет жить в Европе. Тело Цыбулина нашли в снегу у магазина в городе Московский. Причину смерти установят специалисты.

Ранее в Липецке обнаружили тело пропавшей в Москве больше года назад модели Гретты Ведлер. Выяснилось, что девушку убил ее экс-бойфренд.

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