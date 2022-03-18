Обстановку в самолете с загоревшимся двигателем сняли на видео

Один из пассажиров отмененного рейса Сочи – Оренбург снял на видео обстановку в салоне воздушного судна в ходе эвакуации. Соответствующая запись размещена в Telegram-канале «ЧП Сочи».

На кадрах видно, что все находящиеся на борту лайнера пассажиры следуют указаниями капитана. Они без спешки покидают самолет со своими вещами.