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31 минуту назад

Пытавшуюся продать племянницу девочку-подростка показали на видео

Александр Кузьмин

В Красноярском крае задержана девочка-подросток, которая пыталась продать свою племянницу. Обнародованное региональным МВД России видео публикует телеканал «360».

Несовершеннолетняя жительница поселка Кочергино Курагинского района разместила в социальной сети объявление о продаже 2-летнего ребенка. О данном факте поступил сигнал в ГУ МВД по краю. На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехали полицейские и работники ПНД.

«Было установлено, что в квартире проживает мать с двумя дочерями 1998 и 2009 г.р. у старшей дочери имеются трое малолетних детей 2016, 2020 и 2021 г.р. Данная семья на учете в ОВД не состоит. Визуальный осмотр квартиры показал, что дети проживают в неблагоприятных условиях. В ходе беседы выяснилось, что объявление о продаже ребенка разместила девочка 2009 г.р., которой часто приходилось ухаживать за малолетней племянницей, 2020 г.р.», – говорится в сообщении МВД по Красноярскому краю.

Происшествия,Криминал,Видео,МВД России,
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