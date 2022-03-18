«Было установлено, что в квартире проживает мать с двумя дочерями 1998 и 2009 г.р. у старшей дочери имеются трое малолетних детей 2016, 2020 и 2021 г.р. Данная семья на учете в ОВД не состоит. Визуальный осмотр квартиры показал, что дети проживают в неблагоприятных условиях. В ходе беседы выяснилось, что объявление о продаже ребенка разместила девочка 2009 г.р., которой часто приходилось ухаживать за малолетней племянницей, 2020 г.р.», – говорится в сообщении МВД по Красноярскому краю.