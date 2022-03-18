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41 минуту назад

В московском музее избили девятилетнего ребенка

Lenta.ruLenta.ru

Неизвестная женщина избила девятилетнего ребенка в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В московском музее избили девятилетнего ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, мальчик 2012 года рождения поступил в Морозовскую больницу, где его осмотрел врач. Медик выявил у ребенка ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Отмечается, что мальчик сам рассказал об избиении неизвестной женщиной в музее уже после того, как попал в больницу. Полиция проводит проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге пожилая женщина, нанятая няней по объявлению, избила полуторагодовалого ребенка в подъезде дома. На видео с камер наблюдения видно, как она бьет сидящего в коляске ребенка по лицу.

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