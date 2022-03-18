В московском музее избили девятилетнего ребенка

Неизвестная женщина избила девятилетнего ребенка в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, мальчик 2012 года рождения поступил в Морозовскую больницу, где его осмотрел врач. Медик выявил у ребенка ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Отмечается, что мальчик сам рассказал об избиении неизвестной женщиной в музее уже после того, как попал в больницу. Полиция проводит проверку.