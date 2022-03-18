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9 минут назад

Кража 20 видеокарт работниками склада попала на видео

Александр Кузьмин

Работники склада интернет-магазина украли 20 видеокарт. Преступное деяние двух сотрудников коммерческой организации, совершенное ими в ночное время, попало в объективы камер видеонаблюдения. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «Агентство “Москва”».

Мужчины вскрыли сейф, где хранились видеокарты, и, делая вид, что формируют заказы, погрузили коробки на тележку. Затем злоумышленники передали через окошко технические устройства своему подельнику, который скрылся на автомобиле.

Всех подозреваемых в итоге задержали полицейские: двух – при попытке сбыть украденные видеокарты, третьего – у него дома в Подмосковье.

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,
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