Кража 20 видеокарт работниками склада попала на видео

Работники склада интернет-магазина украли 20 видеокарт. Преступное деяние двух сотрудников коммерческой организации, совершенное ими в ночное время, попало в объективы камер видеонаблюдения. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «Агентство “Москва”».

Мужчины вскрыли сейф, где хранились видеокарты, и, делая вид, что формируют заказы, погрузили коробки на тележку. Затем злоумышленники передали через окошко технические устройства своему подельнику, который скрылся на автомобиле.