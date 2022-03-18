В Сочи при взлете загорелся двигатель самолета. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на портал «Урал56.ру», опубликовавший кадры с места событий.

Пассажирский авиарейс из Сочи в Оренбург пришлось отменить из-за ЧП. Как уточняется, задымление заметил командир лайнера, после чего всех находившихся на борту воздушного судна людей эвакуировали. В результате инцидента никто из них не пострадал.