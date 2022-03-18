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1 час назад

Появилось видео из аэропорта в Сочи, где загорелся двигатель самолета

Александр Кузьмин

В Сочи при взлете загорелся двигатель самолета. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на портал «Урал56.ру», опубликовавший кадры с места событий.

Пассажирский авиарейс из Сочи в Оренбург пришлось отменить из-за ЧП. Как уточняется, задымление заметил командир лайнера, после чего всех находившихся на борту воздушного судна людей эвакуировали. В результате инцидента никто из них не пострадал.

Теперь в Оренбург пассажиры отправятся другим рейсом.

Причину возникновения возгорания предстоит выяснить экспертам.

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