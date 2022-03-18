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1 час назад

Две россиянки похитили трех человек и два года забирали их пенсии

Газета.RuГазета.Ru

Двух россиянок, которые в 2018 году похитили трех человек и удерживали их два года для присвоения их пенсий, поймали в Приморье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

Россиянки похитили трех человек и два года забирали их пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Две жительницы Арсеньева похитили и перевезли в квартиру пожилого мужчину, его жену и дочь. В плену семья находилась до мая 2020 года. Злоумышленницы забирали их пенсии себе.

Возбуждены уголовный дела по п. п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений).

Подозреваемые находятся в СИЗО.

Ранее школьница из Амурской области выдумала похищение. В поселке Бурея Амурской области 12-летняя школьница заявила в соцсетях о якобы напавшем на нее мужчине, который пытался ее похитить. Когда в деле начала разбираться полиция, выяснилось, что девочка все выдумала. Подруга родителей школьницы рассказала «Газета.Ru», что семья у них благополучная, ребенок учится нормально, а почему придумала историю — не признается. Психолог считает, что таким способом девочка проверяла, ценят ли ее родители. Юрист пояснил, что за подобный проступок если кого-то и накажут, то именно родителей.

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