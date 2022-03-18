Два человека погибли при пожаре под Ялтой

"Предварительно установлено, что очаг возгорания находился на втором этаже помещения, где проводились ремонтные работы, ранее данное помещение использовалось под хостел. При тушении пожара были обнаружены тела двух мужчин, которые, по предварительным данным, являлись строителями и проводили там ремонтные работы. В настоящее время следователи следственного отдела по городу Ялте приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время будут назначены соответствующие экспертизы для установления точной причины возгорания", - говорится в сообщении.