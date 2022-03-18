Два человека погибли при пожаре под Ялтой

Два человека погибли в результате крупного пожара в торгово-коммерческом помещении, которое загорелось утром в Алупке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
"Два человека погибли", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что есть пострадавшие.
Информация о пожаре в двухэтажном здании на улице Фрунзе в Алупке поступила пожарным в 04:30 мск. В 06:38 мск возгорание локализовали на площади 1 150 кв. м.
Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту гибели двух мужчин в результате пожара, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Предварительно установлено, что очаг возгорания находился на втором этаже помещения, где проводились ремонтные работы, ранее данное помещение использовалось под хостел. При тушении пожара были обнаружены тела двух мужчин, которые, по предварительным данным, являлись строителями и проводили там ремонтные работы. В настоящее время следователи следственного отдела по городу Ялте приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время будут назначены соответствующие экспертизы для установления точной причины возгорания", - говорится в сообщении.
В пресс-службе прокуратуры Крыма также проводят проверку.
"Будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства при проведении строительных работ, а также мер по охране труда. На место происшествия выехал прокурор города Ялты Алексей Родивилов и заместитель прокурора Республики Крым Владимир Кузнецов. Ход и результаты проверочных мероприятий взяты на контроль", - сообщается в пресс-релизе.