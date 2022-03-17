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1 час назад

CNN: гражданин США погиб в украинском Чернигове

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостейиещё 1

Украинская полиция сообщила, что среди нескольких человек, убитых в четверг в городе Чернигов на севере Украины, был гражданин США. Об этом сообщает CNN.

CNN: гражданин США погиб в украинском Чернигове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Госдепартамент США подтвердил смерть и выразил соболезнования семье. В заявлении украинской полиции говорится, что смерть наступила в результате обстрела города российской артиллерией.

Ранее в четверг глава региона Вячеслав Чаус заявил, что в среду в городской морг было доставлено более 50 тел. Среди убитых было более 10 человек, выстроившихся в очередь за хлебом, передает CNN.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Происшествия,Владимир Путин,Госдеп США,
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