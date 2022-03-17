В Киеве задержали россиянина за подделку документов

Генпрокуратура Украины сообщила о задержании в Киеве гражданина России, которого обвиняют в подделке документов, передает РИА «Новости».

Фото: СБУ СБУ

«Задержали 60-летнего гражданина РФ, который сбывал поддельные удостоверения для беспрепятственного проезда через блокпосты. В рамках досудебного расследования по месту жительства мужчины проведен обыск», — заявили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры Украины, у мужчины нашли удостоверения «Специализированного государственного антикоррупционного комитета», специальные разрешения неустановленного образца, которые позволяют проходить блокпосты без проверки транспортных средств, а также поддельные сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи в качестве членов международных организаций.

«В настоящее время сотрудниками СБУ проверяется причастность задержанного, а также других граждан, к совершению диверсионной деятельности», — уточнили в ведомстве.

Ранее пресс-служба крымского управления ФСБ России сообщила, что задержала в Севастополе сторонника украинских националистов, в доме, у которого была обнаружена тротиловая шашка массой более 590 граммов.

Суд принял решение о заключении его под стражу на два месяца. Крымчанину грозит до восьми лет лишения свободы.