В Москве поймали скрывавшегося 18 лет убийцу

Правоохранители задержали убийцу, скрывавшегося 18 лет. Преступника поймали в Москве, передает телеканал РЕН ТВ.
49-летний мужчина проживал на улице Чертановской. Известно, что в 1991 и 1993 годах он уже был судим. В июне 2004 года против него возбудили уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»). После побега преступника объявили в розыск в 2005 году.
Ранее в Москве задержали преступника, разыскиваемого 23 года. 52-летнего подозреваемого обнаружили в квартире в Беринговом проезде. Он пытался предъявить чужой паспорт.