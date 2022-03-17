В Москве поймали скрывавшегося 18 лет убийцу

49-летний мужчина проживал на улице Чертановской. Известно, что в 1991 и 1993 годах он уже был судим. В июне 2004 года против него возбудили уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»). После побега преступника объявили в розыск в 2005 году.