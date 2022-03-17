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42 минуты назад

В Москве поймали скрывавшегося 18 лет убийцу

МослентаМослента

Правоохранители задержали убийцу, скрывавшегося 18 лет. Преступника поймали в Москве, передает телеканал РЕН ТВ.

В Москве поймали скрывавшегося 18 лет убийцу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

49-летний мужчина проживал на улице Чертановской. Известно, что в 1991 и 1993 годах он уже был судим. В июне 2004 года против него возбудили уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»). После побега преступника объявили в розыск в 2005 году.

Ранее в Москве задержали преступника, разыскиваемого 23 года. 52-летнего подозреваемого обнаружили в квартире в Беринговом проезде. Он пытался предъявить чужой паспорт.

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