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37 минут назад

Иранские службы спасли 29 из 30 пассажиров с затонувшего судна ОАЭ

ТАССТАСС

Экстренные службы Ирана на текущий момент сумели спасти 29 пассажиров с затонувшего у берегов исламской республики эмиратского судна. Об этом заявил в четверг генеральный директор отдела морской безопасности и защиты Организации портов и судоходства Ирана Надер Пасанде.

Иранские службы спасли 29 из 30 пассажиров с затонувшего судна ОАЭ
Фото:  Twitter Twitter

"На данный момент экстренными службами было спасено 29 человек", - цитирует его агентство ISNA. Чиновник отметил, что спасателям приходилось действовать в сложных погодных условиях.

Судно, принадлежавшее эмиратской компании, затонуло в четверг в сильный шторм у берегов Ирана в Персидском заливе. По данным иранской стороны, на борту находились 30 человек. К ним были направлены несколько групп спасателей и вертолет.

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