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56 минут назад

Бывший российский полицейский предстанет перед судом за миллионные взятки

Lenta.ruLenta.ru

Бывший заместитель начальника отдела экономической безопасности по противодействию коррупции УВД Сочи Руслан Хавдок предстанет перед судом по делу о многомиллионных взятках и мошенничестве. Об этом в четверг, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Экс-полицейского осудят за миллионные взятки
Фото: ShutterstockShutterstock

По данным следствия, экс-полицейский получил от директора строительной фирмы две взятки в размере 5,1 миллиона и трех миллионов рублей за помощь в поиске причастных к мошенничеству, совершенному в отношении фирмы, а также за то, чтобы его подчиненные не проводили проверки предприятия. Помимо этого за миллион рублей обвиняемый предложил владелице этой фирмы помочь в погашении долгов по контракту с учебным заведением, которое не оплатило строительные работы. Он сказал, что отдаст деньги знакомому из руководства заведения, однако на самом деле собирался потратить их на личные нужды.

В отношении него возбудили дело по статьям 290 («Получение взятки»), 30 («Покушение на преступление») и 159 («Мошенничество») УК РФ. Сначала мужчине удалось скрыться от следствия, из-за чего в ноябре 2019 был объявлен в международный розыск. Позже его задержали и отправили в СИЗО.

14 марта сообщалось, что в Сочи полицейского осудили на восемь лет за взятку в 300 тысяч рублей и вымогательство.

Происшествия,Следственный комитет,
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