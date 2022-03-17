Кобра укусила мужчину во время трюка с тремя змеями

Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда опубликовал в Twitter видео, на котором житель индийского города Сирси, штат Карнатака, показывает трюк с тремя кобрами и получает укус от одной из них.

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На записи видно, как 20-летний любитель змей Мааз Сайед стоит перед тремя кобрами. Он приседает перед змеями, тянет их за хвосты и водит над ними руками. Во время трюка одна из змей неожиданно бросается на него и кусает в колено. Рептилия отказывается отпускать пострадавшего, даже когда он в шоке пытается оттянуть ее от себя. Запись неудачного трюка стала вирусной в соцсетях.

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Нанда раскритиковал действия Сайеда.

«Это ужасный способ обращения с кобрами... Змея расценивает движения как угрозу. Ее укус может быть смертельным», — написал он.

Президент Общества лечения и исследования укусов змей Приянка Кадам опубликовала в Facebook пост, из которого следует, что после укуса кобры Сайеда госпитализировали. Кадам опубликовала фотографии, на которых изображен пострадавший на больничной койке.

Ранее Кадам призывала наказать Сайеда за публикацию контента, содержащего жестокое обращение с дикими животными. Позже она смягчила свою позицию.

«Возможно, эксперт может научить его обращаться со змеями. Сайед не был высокомерен и разговаривал с уважением. Он все еще плохо себя чувствует. Я свяжу его с экспертом, когда ему станет лучше», — сказала она.

Змеелов Атул Паи из города Мангалуру, штат Карнатака, тоже призвал избегать подобных трюков.

«Молодой энтузиаст Мааз Сайед был укушен очковой змеей, когда хвастался тем, что может совладать сразу с тремя кобрами. Это очень популярный трюк, который многие люди пытаются повторить. Они не понимают, насколько это опасно! Неправильное обращение и игры со змеями могут закончиться серьезными последствиями!» — написал он в Facebook.

Индийские кобры (очковые змеи) бывают от полутора до двух метров в длину. Их яд содержит вещества, поражающие нервную систему, и опасен для человека. Девять процентов людей, укушенных очковой змеей, погибают даже после приема противоядия.