Жители многоэтажного дома в Москве самостоятельно стали тушить пожар в квартире, не дожидаясь приезда пожарных. Снятые очевидцами кадры в ЖК «Бутово Парк-2» на Новом шоссе оказались в распоряжении Telegram-канала «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

На записи видно, как несколько молодых людей подходят со шлангом дому, где из окна квартиры на втором этаже вырываются языки пламени. Экстренно заменившие огнеборцев местные жители пускают воду и струей заливают огонь.