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41 минуту назад

Очевидцы потушили пожар в квартире в Москве. Видео

Александр Кузьмин

Жители многоэтажного дома в Москве самостоятельно стали тушить пожар в квартире, не дожидаясь приезда пожарных. Снятые очевидцами кадры в ЖК «Бутово Парк-2» на Новом шоссе оказались в распоряжении Telegram-канала «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

На записи видно, как несколько молодых людей подходят со шлангом дому, где из окна квартиры на втором этаже вырываются языки пламени. Экстренно заменившие огнеборцев местные жители пускают воду и струей заливают огонь.

Причина возникновения пожара, а также все обстоятельства ЧП сейчас выясняются.

Происшествия,Новости Москвы,Пожары,Видео,
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