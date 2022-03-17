В Волгограде сотрудники ДПС обнаружили грузовик со львятами, пумой и рогами сайгака

Сотрудники дорожно-патрульной службы Волгограда обнаружили на посту "Газель", которая перевозила истощенных животных: двух львят, пуму, обезьяну, а также несколько тысяч рогов сайгака. Как сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк, водитель не предъявил документы, подтверждающие легальность покупки и перевозки экзотических животных.
"Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Волгограду остановили грузовую "Газель", в которой обнаружили экзотических животных и несколько тысяч рогов парнокопытных. Водитель, житель Карачаево-Черкесской Республики, в клетках перевозил двух львят, пуму, обезьяну и птицу, вид которой идентифицируют специалисты", - сказала она. Кроме того, в коробках находились рога, предположительно сайгака. Документы, подтверждающие легальность приобретения и перевозки груза, а также ветеринарные сертификаты, водитель не предъявил.
Как отметила Волк, в составе следственно-оперативной группы на место происшествия прибыл ветеринар кинологического центра.
"Он осмотрел животных и сделал вывод, что они истощены", - добавила представитель ведомства.
Для тщательного осмотра, оценки состояния здоровья и подбора рациона питания животных отвезли в специализированную ветеринарную клинику, а затем временно разместили в вольерах полицейского кинологического центра. Водитель доставлен в отдел полиции Волгограда.