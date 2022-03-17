В Волгограде сотрудники ДПС обнаружили грузовик со львятами, пумой и рогами сайгака

"Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Волгограду остановили грузовую "Газель", в которой обнаружили экзотических животных и несколько тысяч рогов парнокопытных. Водитель, житель Карачаево-Черкесской Республики, в клетках перевозил двух львят, пуму, обезьяну и птицу, вид которой идентифицируют специалисты", - сказала она. Кроме того, в коробках находились рога, предположительно сайгака. Документы, подтверждающие легальность приобретения и перевозки груза, а также ветеринарные сертификаты, водитель не предъявил.