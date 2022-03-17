В Казахстане арестовали президента Национального паралимпийского комитета

"Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К. С.", - говорится в сообщении.