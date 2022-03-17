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2 часа назад

В Казахстане арестовали президента Национального паралимпийского комитета

ТАССТАСС

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана задержали предпринимателя, президента Национального паралимпийского комитета республики Кайрата Боранбаева. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

В Казахстане арестовали президента Национального паралимпийского комитета
Фото: EPAEPA

"Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К. С.", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 17 марта в отношении Боранбаева судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

"Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - пояснили в агентстве.

Кайрат Боранбаев родился в 1966 году. С 2015 года - президент Национального паралимпийского комитета Казахстана. Ранее занимал должность генерального директора акционерного общества "Казросгаз". По данным журнала Forbes Kazakhstan, Боранбаев входит в число самых влиятельных бизнесменов республики. Его дочь была замужем за внуком первого президента страны Нурсултана Назарбаева - Айсултаном.

Происшествия,Кайрат Боранбаев,Нурсултан Назарбаев,
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