В Казахстане задержали еще одного члена семьи Назарбаева

Казахские силовики задержали еще одного члена семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, жену его племянника Гульмиру Сатыбалды. Об этом пишет портал Orda со ссылкой на осведомленный источник.

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По словам инсайдера, женщина может быть косвенно причастна к рейдерским захватам предприятий в стране. Так, ее муж Кайрат Сатыбалды был задержан 13 марта по подозрению в хищении особо крупных средств АО «Казахтелеком» и превышении должностных полномочий.

На свободе у супругов остались сын и две дочери. Преступления, в которых подозревают женщину, пока не называются.