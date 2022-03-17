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30 минут назад

В Казахстане задержали еще одного члена семьи Назарбаева

Lenta.ruLenta.ru

Казахские силовики задержали еще одного члена семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, жену его племянника Гульмиру Сатыбалды. Об этом пишет портал Orda со ссылкой на осведомленный источник.

В Казахстане задержали еще одного члена семьи Назарбаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам инсайдера, женщина может быть косвенно причастна к рейдерским захватам предприятий в стране. Так, ее муж Кайрат Сатыбалды был задержан 13 марта по подозрению в хищении особо крупных средств АО «Казахтелеком» и превышении должностных полномочий.

На свободе у супругов остались сын и две дочери. Преступления, в которых подозревают женщину, пока не называются.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил законодательно запретить родственникам главы государства, в том числе своим, занимать любые государственные должности. Он пояснил, что такой шаг позволит гарантировать равенство возможностей для всех граждан, а не только привилегированных лиц.

Происшествия,Нурсултан Назарбаев,
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