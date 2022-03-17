У берегов Ирана затонуло судно из Арабских Эмиратов

Грузовое судно затонуло у южного побережья Ирана в Персидском заливе, сообщает IRNA со ссылкой управление портов и судоходства иранской провинции Бушер.

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Инцидент произошел примерно в 48 километрах от города Ассалуйе.

Корабль перевозил транспортные средства. В настоящее время были спасены 29 из 30 членов экипажа, все они были в спасательных жилетах.

При этом изначально судно, направлявшееся на спасение людей, также потерпело бедствие.

Ранее сообщалось, что у побережья Канады затонуло судно с 24 членами экипажа на борту. Инцидент произошел примерно в 250 милях (402,3 км) от берега.