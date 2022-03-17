Апелляция Мосгорсуда снова отказала в аресте блогера Била из-за фейкового Instagram

Московский городской суд признал законным отказ Пресненского суда Москвы в аресте блогера Эдварда Била, спровоцировавшего ДТП весной прошлого года на Смоленской площади в столице, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Постановление Пресненского суда Москвы от 17 февраля 2022 года оставить без изменения", - огласила решение судья.

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В ходе судебного заседания представитель прокуратуры и уголовно-исполнительной инспекции настаивали на ужесточении Билю меры пресечения, так как это "будет способствовать беспрепятственному рассмотрению уголовного дела в суде первой инстанции". Защита в свою очередь заявила, что блогер наложенные ранее на него запреты соблюдает, а меру пресечения не нарушал. По словам адвоката подсудимого Александра Никитина, Эдвард Бил удалил свой аккаунт в Instagram еще до того, как над ним начался судебный процесс.

"После того, как приговор вступил в силу, он завел новый, однако и его удалил после того, как начался новый процесс", - заявил защитник.

Бил отметил, что "стер все соцсети, чтобы не было таких вопросов", "чтобы не заводить себя в тупик".

"Я понимаю, если все это сделаю, то окажусь под стражей, а у меня на иждивении двое малолетних детей, одному из которых два месяца. На протяжении всего года я понял одну простую истину: чем больше берем на себя, тем больше за это отвечаем", - резюмировал блогер.

В январе этого года инспектор уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) "выявил в социальной сети Instagram активный аккаунт со схожим именем страницы, которую до ограничений использовал Эдвард Бил". Различие "схожего аккаунта" заключалось лишь в наличии дополнительных четырех нижних подчеркиваний - до и после ника, - и тогда инспекция и прокуратура посчитали, что указанные различия в названии аккаунта несущественны, а потому факт нарушения Билом запрета на пользование сетью интернет является очевидным", отметил ранее в беседе с ТАСС адвокат подсудимого.

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