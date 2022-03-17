Апелляция Мосгорсуда снова отказала в аресте блогера Била из-за фейкового Instagram

Московский городской суд признал законным отказ Пресненского суда Москвы в аресте блогера Эдварда Била, спровоцировавшего ДТП весной прошлого года на Смоленской площади в столице, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Постановление Пресненского суда Москвы от 17 февраля 2022 года оставить без изменения", - огласила решение судья.
В ходе судебного заседания представитель прокуратуры и уголовно-исполнительной инспекции настаивали на ужесточении Билю меры пресечения, так как это "будет способствовать беспрепятственному рассмотрению уголовного дела в суде первой инстанции". Защита в свою очередь заявила, что блогер наложенные ранее на него запреты соблюдает, а меру пресечения не нарушал. По словам адвоката подсудимого Александра Никитина, Эдвард Бил удалил свой аккаунт в Instagram еще до того, как над ним начался судебный процесс.
"После того, как приговор вступил в силу, он завел новый, однако и его удалил после того, как начался новый процесс", - заявил защитник.
Бил отметил, что "стер все соцсети, чтобы не было таких вопросов", "чтобы не заводить себя в тупик".
"Я понимаю, если все это сделаю, то окажусь под стражей, а у меня на иждивении двое малолетних детей, одному из которых два месяца. На протяжении всего года я понял одну простую истину: чем больше берем на себя, тем больше за это отвечаем", - резюмировал блогер.
В январе этого года инспектор уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) "выявил в социальной сети Instagram активный аккаунт со схожим именем страницы, которую до ограничений использовал Эдвард Бил". Различие "схожего аккаунта" заключалось лишь в наличии дополнительных четырех нижних подчеркиваний - до и после ника, - и тогда инспекция и прокуратура посчитали, что указанные различия в названии аккаунта несущественны, а потому факт нарушения Билом запрета на пользование сетью интернет является очевидным", отметил ранее в беседе с ТАСС адвокат подсудимого.
Суть дела
17 февраля Пресненский суд Москвы отказал в удовлетворении требований уголовно-исполнительной инспекции и прокуратуры об ужесточении Эдварду Билу меры пресечения на срок до 17 апреля. Как ранее сообщал ТАСС адвокат, инспекция столичного УФСИН нашла один из фейковых аккаунтов Била в Instagram и посчитала, что его ведет сам блогер. По словам защиты блогера, суд первой инстанции не стал изменять меру пресечения блогеру и указал, что инспекцией не представлено надлежащих доказательств того, что аккаунт со схожим именем используется Эдвардом Билом. Блогер спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле 2021 года. В июле прошлого года Пресненский суд назначил ему два года ограничения свободы и лишил водительских прав на три года. Прокуратура обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. Апелляционная инстанция не стала менять решение Пресненского суда, после чего надзорное ведомство подало кассационную жалобу. Второй кассационный суд в декабре отменил приговор Билу и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Ему снова была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.