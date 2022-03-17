В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
42 минуты назад

Мужчина умер во время треш-стрима

Lenta.ruLenta.ru

В Тверской области во время треш-стрима блогера под ником RTeshka умер бездомный мужчина. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Мужчина умер во время треш-стрима
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, бездомный был избит табуреткой в прямом эфире. Точная причина его смерти устанавливается.

Отмечается, что до этого на блогера RTeshka из села Погорелое Городище в Тверской области не раз жаловались соседи и пользователи сети. Они утверждают, что стример находит бездомных людей и заставляет их употреблять алкогольные напитки на камеру.

Как передает РИА Новости, по факту случившегося следователи начали проверку. В настоящий момент они выясняют все обстоятельства гибели мужчины.

Ранее сообщалось, что блогеры из России приковали мужчину к батарее и в течение трех дней издевались над ним в прямом эфире. Запись треш-стрима была удалена из сети, однако один из зрителей успел записать издевательства на видео, чтобы показать полицейским.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители