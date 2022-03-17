Мощное землетрясение в Японии: три человека погибли, около 200 пострадали

Мощное землетрясение в Японии. Самые сильные толчки ощутили в восточных префектурах Мияги и Фукусима, там где находятся атомные электростанции. Три человека погибли. Пострадали около 200. Корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких подробнее. Трудно не поддаться панике, когда вокруг огромные здания ходят ходуном. Магнитуда – 7,4. Позже были зафиксированы еще пять толчков меньшей мощности. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, очаг залегал на глубине 60 километров. В префектурах Фукусима и Мияги объявили угрозу цунами. Повреждены десятки метров дорог и железнодорожных путей, остановлено движение скоростных поездов. Один из них сошел с рельсов на пути в город Сироиси. Около ста пассажиров эвакуированы. Пострадавших нет. Также стихия на время вывела из строя системы охлаждения на атомной станции «Фукусима -2». Однако специалистам удалось за несколько часов наладить их работу.