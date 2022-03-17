Мощное землетрясение в Японии: три человека погибли, около 200 пострадали

Мощное землетрясение в Японии. Самые сильные толчки ощутили в восточных префектурах Мияги и Фукусима, там где находятся атомные электростанции. Три человека погибли. Пострадали около 200. Корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких подробнее. Трудно не поддаться панике, когда вокруг огромные здания ходят ходуном. Магнитуда – 7,4. Позже были зафиксированы еще пять толчков меньшей мощности. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, очаг залегал на глубине 60 километров. В префектурах Фукусима и Мияги объявили угрозу цунами. Повреждены десятки метров дорог и железнодорожных путей, остановлено движение скоростных поездов. Один из них сошел с рельсов на пути в город Сироиси. Около ста пассажиров эвакуированы. Пострадавших нет. Также стихия на время вывела из строя системы охлаждения на атомной станции «Фукусима -2». Однако специалистам удалось за несколько часов наладить их работу.
«Что касается ущерба ядерным объектам, атомные электростанции в настоящее время не имеют повреждений, которые вызвали бы угрозу для их нормальной работы», – заявил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
Также не работают 11 теплоэлектростанций – без света остались жители около 160 тысяч домов. Нарушена подача питьевой воды. Крупнейший японский автоконцерн Toyota приостановил работу двух своих заводов. Для ликвидации последствий землетрясения на северо-восток Японии направлены военные. Сейсмологи предупреждают о возможных новых толчках, так называемых афтершоках. Информации о пострадавших при землетрясении в Японии гражданах России нет, сообщили в российском посольстве. Подземные толчки магнитудой 3 ощутили и жители Курильских островов. Угроза цунами не объявлялась.