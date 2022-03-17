Задержание железнодорожника за взятку в 6 млн рублей показали на видео

«Транспортные полицейские установили, что мужчина, находясь в должности начальника службы вагонного хозяйства, за денежное вознаграждение оказывал покровительство одной из транспортных ремонтных компаний при решении вопросов, связанных с ускорением прохождения технического осмотра перед погрузкой. Он давал незаконные указания своим работникам по созданию наиболее благоприятных условий для данной организации и обслуживанию вне очереди. Вознаграждение за содействие злоумышленнику выплачивалось ежемесячно в размере 180 тысяч рублей. Деньги начислялись на банковскую карту родственницы его супруги, которая была фиктивно трудоустроена в транспортную ремонтную компанию. При этом женщина не знала о том, что работает в данной организации», – уточняет портал.