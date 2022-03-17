Украинский дипломат попался на границе с килограммами золота

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали украинского дипломата, пытавшегося вывезти за границу более 12 килограммов золотых слитков и крупные суммы наличных. Об этом сообщается на сайте ГБР.

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Следователи заявили, что задержанный - сотрудник украинского посольства в одной из стран ЕС. Какой именно, не уточняется.

Дипломата остановили, когда он пытался пересечь границу с Польшей в пункте пропуска «Ягодин».

У него изъяли золото-валютные ценности на сумму около одного миллиона долларов. В дипломатическом микроавтобусе нашли около 68 тысяч евро, более 140 тысяч долларов, более 12 килограммов золотых слитков, золотые ювелирные изделия общей массой 13,8 килограмма и много сигарет.

В ГБР заявили, что дипломат пытался вывезти все это из страны под видом дипломатической почты.

Суд постановил конфисковать найденные у него ценности в собственность государства. Их направят на нужды украинской армии.

За попытку скрыть груз от таможенного контроля дипломата оштрафовали на 26,8 миллиона гривен.