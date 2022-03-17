В Дагестане лавины перекрыли дорогу и оставили без света 15 горных сел

"Поступила информация о том, что самопроизвольно сошли две лавины на дорогу местного значения Гельмец - Джиных, дорога перекрыта. Без сообщения остаются девять населенных пунктов, которые обеспечены пожарной безопасностью ПЧ-58 Рутульского района. Также в результате происшествия снесено четыре столба электропередачи и произошло аварийное отключение электроэнергии в 15 населенных пунктах Рутульского района", - сказала собеседница агентства.