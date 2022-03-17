В Дагестане лавины перекрыли дорогу и оставили без света 15 горных сел

Снежные лавины в Дагестане перекрыли дорогу местного значения Гельмец - Джиных и оставили без электричества 15 населенных пунктов в Рутульском районе республики. Об этом в четверг ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Дагестану Тамила Газимагомедова.
"Поступила информация о том, что самопроизвольно сошли две лавины на дорогу местного значения Гельмец - Джиных, дорога перекрыта. Без сообщения остаются девять населенных пунктов, которые обеспечены пожарной безопасностью ПЧ-58 Рутульского района. Также в результате происшествия снесено четыре столба электропередачи и произошло аварийное отключение электроэнергии в 15 населенных пунктах Рутульского района", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, разрушенных домов и пострадавших людей нет.
"Водоснабжение не нарушено. В готовности для проведения аварийно-восстановительных работ находятся две бригады районных электросетей, в составе шести человек и двух единиц техники. К аварийно-восстановительным работам приступят после расчистки лавин. Ориентировочное время расчистки дороги и восстановления энергоснабжения - 19:00 17 марта", - добавила Газимагомедова.