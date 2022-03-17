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1 час назад

В Дагестане лавины перекрыли дорогу и оставили без света 15 горных сел

ТАССТАССиещё 2

Снежные лавины в Дагестане перекрыли дорогу местного значения Гельмец - Джиных и оставили без электричества 15 населенных пунктов в Рутульском районе республики. Об этом в четверг ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Дагестану Тамила Газимагомедова.

В Дагестане лавины перекрыли дорогу и оставили без света 15 горных сел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поступила информация о том, что самопроизвольно сошли две лавины на дорогу местного значения Гельмец - Джиных, дорога перекрыта. Без сообщения остаются девять населенных пунктов, которые обеспечены пожарной безопасностью ПЧ-58 Рутульского района. Также в результате происшествия снесено четыре столба электропередачи и произошло аварийное отключение электроэнергии в 15 населенных пунктах Рутульского района", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, разрушенных домов и пострадавших людей нет.

"Водоснабжение не нарушено. В готовности для проведения аварийно-восстановительных работ находятся две бригады районных электросетей, в составе шести человек и двух единиц техники. К аварийно-восстановительным работам приступят после расчистки лавин. Ориентировочное время расчистки дороги и восстановления энергоснабжения - 19:00 17 марта", - добавила Газимагомедова.

Происшествия,МЧС России,
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