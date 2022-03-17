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4 часа назад

В Москве девочка умерла после операции по восстановлению ушной раковины

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В одном из медучреждений в центре столицы после операции по восстановлению ушной раковины умерла несовершеннолетняя пациентка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве девочка умерла после операции по восстановлению ушной раковины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что 16 марта врач медучреждения, расположенного на улице Тимура Фрунзе, сообщил правоохранителям, что ребенок 2013 года рождения скончался в отделении челюстно-лицевой хирургии.

По словам собеседника агентства, семья приехала в Москву из Альметьевска для лечения дочери.

"Заведующий операционным блоком пояснил, что девочке проводили операцию по восстановлению ушной раковины из хрящей ребра. Операция прошла успешно, но по ее окончании состояние пациентки ухудшилось. Проводились реанимационные мероприятия. Спасти девочку не удалось", – сказал источник.

По факту произошедшего правоохранители начали проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ранее сообщалось, что столичная прокуратура начала проверку после гибели 37-летней пациентки в одной из частных клиник в Москве. Инцидент произошел в медучреждении, расположенном на улице Люсиновской. Женщина скончалась во время медицинской процедуры.

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