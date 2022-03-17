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5 часов назад

Боец MMA умер спустя два дня после дебютного нокаута

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Боец смешанного стиля (MMA) Кристиан Лубенга умер после поражения в дебютном поединке. Об этом сообщает MMA News.

Боец MMA умер спустя два дня после дебютного нокаута
Фото: РИА НовостиРИА Новости

27-летний боец приял участие в любительском турнире под эгидой AMMO Fight League 12 марта в городе Спрингфилд, штат Массачусетс. Лубенга потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от соперника Коди МакКракена, после чего был отправлен в больницу.

Спустя два дня после боя Лубенга скончался. Причина смерти неизвестна. Семья спортсмена ждет результатов вскрытия.

Лубенга тренировался в зале Black Wolf Martial Arts в городе Оранж в штате Коннектикут. Спортсмен конголезского происхождения занимался бразильским джиу-джитсу, тайским боксом, а также капоэйрой. Партнеры спортсмена по тренировочному залу отметили, что Лубенга мечтал о выступлениях в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

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