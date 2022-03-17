Боец MMA умер спустя два дня после дебютного нокаута

Боец смешанного стиля (MMA) Кристиан Лубенга умер после поражения в дебютном поединке. Об этом сообщает MMA News.

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27-летний боец приял участие в любительском турнире под эгидой AMMO Fight League 12 марта в городе Спрингфилд, штат Массачусетс. Лубенга потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от соперника Коди МакКракена, после чего был отправлен в больницу.

Спустя два дня после боя Лубенга скончался. Причина смерти неизвестна. Семья спортсмена ждет результатов вскрытия.