Хакеры взломали сайт МЧС России и главков министерства в регионах

Пользователи заметили, что телефон доверия главной страницы МЧС с российского был изменен на украинский.

После всех изменений сайт был отключен на техническое обслуживание.

"Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен. Идут технические работы. Уважаемые посетители, сервис "Обращения граждан" функционирует в штатном режиме", - говорилось в сообщении.

В настоящее время сайт министерства и всех его региональных главков почти неработоспособны: они долго загружаются, не работают ссылки.