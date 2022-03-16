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33 минуты назад

Хакеры взломали сайт МЧС России и главков министерства в регионах

ТАССТАССиещё 1

Неизвестные взломали официальный сайт МЧС России, неработоспособными стали сайты всех региональных главков министерства.

Хакеры взломали сайт МЧС России и главков министерства в регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пользователи заметили, что телефон доверия главной страницы МЧС с российского был изменен на украинский.

После всех изменений сайт был отключен на техническое обслуживание.

"Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен. Идут технические работы. Уважаемые посетители, сервис "Обращения граждан" функционирует в штатном режиме", - говорилось в сообщении.

В настоящее время сайт министерства и всех его региональных главков почти неработоспособны: они долго загружаются, не работают ссылки.

Происшествия,МЧС России,
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