Суд смягчил приговор экс-полицейским по делу журналиста Голунова

Первый апелляционный суд смягчил приговор бывшим полицейским по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом агентству «Москва» сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову сократили срок с восьми лет колонии общего режима до семи лет и шести месяцев. Срок Акбара Сергалиева сократился с восьми лет до шести лет и трех месяцев.

Денис Коновалов вместо пяти лет колонии получил четыре года и шесть месяцев.

Главному фигуранту дела Игорю Ляховцу, получившему 12 лет колонии, сократили срок до 11 лет и шести месяцев.

Решение об удовлетворении гражданского иска, по которому Мосгорсуд в мае 2021 года присудил Голунову компенсацию в размере 5 млн рублей, отменено.

Согласно позиции обвинения, заказчика у преступления не было, а наркотики журналисту подбросили по карьерным мотивам, чтобы повысить показатели.