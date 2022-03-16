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37 минут назад

Суд смягчил приговор экс-полицейским по делу журналиста Голунова

Вероника Полынина

Первый апелляционный суд смягчил приговор бывшим полицейским по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом агентству «Москва» сообщил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову сократили срок с восьми лет колонии общего режима до семи лет и шести месяцев. Срок Акбара Сергалиева сократился с восьми лет до шести лет и трех месяцев.

Денис Коновалов вместо пяти лет колонии получил четыре года и шесть месяцев.

Главному фигуранту дела Игорю Ляховцу, получившему 12 лет колонии, сократили срок до 11 лет и шести месяцев.

Решение об удовлетворении гражданского иска, по которому Мосгорсуд в мае 2021 года присудил Голунову компенсацию в размере 5 млн рублей, отменено.

Согласно позиции обвинения, заказчика у преступления не было, а наркотики журналисту подбросили по карьерным мотивам, чтобы повысить показатели.

Напомним, в 2019 году журналист Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте запрещенных веществ. Три дня спустя обвинения с него были сняты, а пятеро полицейских, которые участвовали в его задержании, были уволены из органов внутренних дел и стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте запрещенных веществ.

Происшествия,Видео,Иван Голунов,Сергей Бадамшин,Денис Коновалов,Мосгорсуд,
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