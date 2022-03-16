Мощное землетрясение произошло в Японии. Видео

Более двух миллионов домов, в том числе свыше 700 тысяч в Токио, остались без света из-за мощного землетрясения. Кроме японской столицы, толчки хорошо ощутили в префектурах Тиба, Канагава, Сайтама. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".