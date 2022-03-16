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23 минуты назад

Мощное землетрясение произошло в Японии. Видео

Александр Кузьмин

Более двух миллионов домов, в том числе свыше 700 тысяч в Токио, остались без света из-за мощного землетрясения. Кроме японской столицы, толчки хорошо ощутили в префектурах Тиба, Канагава, Сайтама. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Землетрясение магнитудой 7,3 балла зафиксировали в Тихом океане на северо-востоке страны. Очаг залегал на глубине 60 километров. Сообщают, что из-за землетрясения сошел с рельсов скоростной электропоезд, часть вагонов накренилась. В поезде находились около 100 человек. Они эвакуированы, пострадавших нет.

Происшествия,Видео,
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