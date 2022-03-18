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1 час назад

Раскрыта схема мошенничества с присвоением квартир в Москве

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В столице раскрыта схема мошенничества с присвоением чужих квартир по поддельным документам. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на сообщение ГСУ СК РФ по городу.

Раскрыта схема мошенничества с присвоением квартир в Москве
Фото: ТАССТАСС

Согласно имеющимся данным, в 2021 году злоумышленники узнали, что собственница квартиры на улице Академика Пилюгина на длительный период покидает Россию для прохождения лечения за границей. Аферистам удалось оформить фальшивые документы по переходу права собственности на эту жилплощадь и завладеть ей. Аналогичное преступление мошенники совершили в январе 2022 года.

Личности преступников были установлены, сотрудники правоохранительных органов провели их задержание. Суд избрал для правонарушителей разные меры пресечения: в виде заключения под стражу, запрета определенных действий и домашнего ареста, сообщили в ведомстве.

Ранее в Москве раскрыли схему мошенничества с принуждением продать квартиру.

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