Пьяный мужчина напал на пенсионерку и попал на видео

Пьяный мужчина в Зеленогорске брызнул пенсионерке в лицо из газового баллончика, чтобы ограбить ее. Об этом во вторник, 15 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По данным ведомства, в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный напал на пожилую женщину. На место происшествия выехали полицейские.
Пострадавшая пенсионерка рассказала прибывшим сотрудникам полиции, что кто-то толкнул ее в плечо на улице. Когда она обернулась, злоумышленник брызнул ей в лицо из перцового баллончика. После этого мужчина отобрал сумку у 61-летней женщины.