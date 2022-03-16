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15 минут назад

Пьяный мужчина напал на пенсионерку и попал на видео

Александр Кузьмин

Пьяный мужчина в Зеленогорске брызнул пенсионерке в лицо из газового баллончика, чтобы ограбить ее. Об этом во вторник, 15 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный напал на пожилую женщину. На место происшествия выехали полицейские.

Пострадавшая пенсионерка рассказала прибывшим сотрудникам полиции, что кто-то толкнул ее в плечо на улице. Когда она обернулась, злоумышленник брызнул ей в лицо из перцового баллончика. После этого мужчина отобрал сумку у 61-летней женщины.

Происшествия,Криминал,Видео,МВД России,
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