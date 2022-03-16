Пьяный мужчина напал на пенсионерку и попал на видео

Пьяный мужчина в Зеленогорске брызнул пенсионерке в лицо из газового баллончика, чтобы ограбить ее. Об этом во вторник, 15 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный напал на пожилую женщину. На место происшествия выехали полицейские.