СК возбудил уголовное дело против блогера Белоцерковской

"Под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства", - отметили в СК.