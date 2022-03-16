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58 минут назад

СК возбудил уголовное дело против блогера Белоцерковской за фейки о Вооруженных силах

ТАССТАСС

Предпринимательница и блогер Вероника Белоцерковская стала одним из первых фигурантов уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК.

СК возбудил уголовное дело против блогера Белоцерковской
Фото: ТАССТАСС

"Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской. В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных cил Российской Федерации")", - говорится в сообщении.

Ей грозит наказание от штрафа от 3 млн рублей до 10 лет колонии.

По данным следствия, в марте 2022 года Белоцерковская опубликовала в Instagram несколько записей.

"Под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства", - отметили в СК.

Таким образом, своими публикациями она дискредитировала органы государственной власти и ВС РФ.

Происшествия,Следственный комитет,Верховный суд,
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