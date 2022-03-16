Хулиган разбил витрину в кофейне и попал на видео

В Петербурге будут судить хулигана, который ни с того ни с сего разбил в кофейне витрину. Об этом пишет "Фонтанка". Дело об умышленном причинении вреда чужому имуществу рассмотрит Василеостровский райсуд, сообщает 16 марта пресс-служба городской прокуратуры.