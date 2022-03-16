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1 час назад

Хулиган разбил витрину в кофейне и попал на видео

Александр Кузьмин

В Петербурге будут судить хулигана, который ни с того ни с сего разбил в кофейне витрину. Об этом пишет "Фонтанка". Дело об умышленном причинении вреда чужому имуществу рассмотрит Василеостровский райсуд, сообщает 16 марта пресс-служба городской прокуратуры.

Действие развернулось в конце ноября в кофейне на Железноводской улице. По версии следствия, мужчина забежал в заведение и разбил витрину за 69 тысяч рублей. Явных причин для такого поступка не было — его объясняют «хулиганскими побуждениями».

Работники кофейни нажали тревожную кнопку, и нарушителя задержали

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,
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