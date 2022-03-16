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20 минут назад

Россиянин выжил после падения из многоэтажки

Lenta.ruLenta.ru

В Воронеже 21-летний молодой человек выжил после падения из 17-этажного дома. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на региональные экстренные службы.

Россиянин выжил после падения из многоэтажки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел в Олимпийском массиве города. Россиянин упал на козырек подъезда, с какого этажа произошло падение, не уточняется. Парня заметили проходящие мимо горожане. Они вызвали сотрудников полиции и медиков.

Россиянина сняли с козырька подъезда многоэтажки и оперативно доставили в больницу. В воронежском департаменте здравоохранения пока не располагают данными о состоянии выжившего молодого человека.

Ранее в Чебоксарах мужчина спасал голубя и провалился на девять этажей в шахту вентиляции. Россиянин заметил застрявшего в вентиляции голубя и случайно провалился в шахту. В результате ему пришлось ползти девять этажей вниз.

Мужчину спасли, когда он остановился за стеной туалета чужой квартиры. Стену пришлось сломать, чтобы вызволить пострадавшего.

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