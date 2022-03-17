В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
1 час назад

Неизвестные сообщили о минировании летевшего в Ереван российского самолета

Lenta.ruLenta.ruиещё 4

Неизвестные сообщили о минировании российского самолета, следующего из Москвы в Ереван. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестные сообщили о минировании летевшего в Ереван российского самолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что анонимное сообщение о минировании вылетевшего из Москвы в Ереван отечественного воздушного судна поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево.

«Проверка борта будет проводиться в аэропорту прибытия», — заявил собеседник агентства, однако не уточнил, из какого столичного аэропорта вылетел самолет.

По данным сервиса Flightradar24, в настоящее время в воздухе находятся два лайнера, летящих в столицу Армении: из Внуково и из Домодедово, при этом сигналы тревоги ни один из них не подавал. Из Шереметьево сегодня самолеты в Ереван не вылетали.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители