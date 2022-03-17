Неизвестные сообщили о минировании летевшего в Ереван российского самолета

Неизвестные сообщили о минировании российского самолета, следующего из Москвы в Ереван. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что анонимное сообщение о минировании вылетевшего из Москвы в Ереван отечественного воздушного судна поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево.
«Проверка борта будет проводиться в аэропорту прибытия», — заявил собеседник агентства, однако не уточнил, из какого столичного аэропорта вылетел самолет.
По данным сервиса Flightradar24, в настоящее время в воздухе находятся два лайнера, летящих в столицу Армении: из Внуково и из Домодедово, при этом сигналы тревоги ни один из них не подавал. Из Шереметьево сегодня самолеты в Ереван не вылетали.