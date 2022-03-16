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54 минуты назад

Россиянин совершил двойное убийство в бассейне и свел счеты с жизнью

Lenta.ruLenta.ru

В городе Аксай Ростовской области местный житель убил бывшую жену и клиента, которого она тренировала в этот момент, а затем покончил с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Россиянин совершил двойное убийство в бассейне и свел счеты с жизнью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, 50-летний предприниматель, вооруженный официально зарегистрированным помповым ружьем, вечером 15 марта пришел в местную гостиницу. Он прошел в бассейн отеля, где его бывшая супруга, работавшая тренером, проводила занятие по аквааэробике с бывшим сотрудником правоохранительных органов, с которым также был знаком пришедший мужчина.

Он застрелил женщину, а затем ее клиента. После двойного убийства стрелок свел счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело. Мотив преступления выясняют следователи. Они проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев.

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