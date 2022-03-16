В Санкт-Петербурге полиция задержала организаторов финансовой пирамиды

Сотрудники петербургской полиции пресекли деятельность потребительского общества, работавшего по принципу финансовой пирамиды в нескольких регионах России. Задержаны четверо руководителей организации, которые подозреваются в особо крупном мошенничестве, сообщила в среду журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"Следователями ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области объединены в одно производство свыше 20 уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Руководители кооператива задержаны в качестве подозреваемых, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - рассказала Волк.

Предварительно установлено, что в течение шести лет злоумышленники привлекали деньги граждан, обещая доход в размере до 18% годовых. Представительства кооператива работали в нескольких регионах России. Только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было открыто семь офисов.

Полученные инвестиции организаторы кооператива обещали вкладывать в развитие собственных бизнес-проектов: сеть автомоек, каршеринговую фирму и сельхозпредприятие. Однако заявленную доходность фигуранты обеспечить не могли и платили пайщикам дивиденды за счет привлечения средств новых клиентов.

"В 2021 году кооператив прекратил выплачивать проценты и отказался возвращать гражданам их вклады. Количество обманутых граждан исчисляется сотнями", - сообщила представитель МВД.