Полыхающий автобус в Петербурге показали на видео

В Петербурге вечером во вторник произошел автомобильный пожар в Кировском районе. На улице Лени Голикова загорелся микроавтобус. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Автомобилисты, проезжающие мимо, запечатлели горящее транспортное средство и опубликовали видео в соцсетях. Они же вызвали на место спасателей.

«На Лени Голикова полыхает микроавтобус», – коротко сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП».

В пресс-службе ГУ МЧС по городу отметили, что информация о возгорании на проезжей части поступила в 20:48. Машина загорелась у дома 62.

«В автомобиле Ford сгорели сгораемые части. В 21:02 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», – отметили в чрезвычайном ведомстве.