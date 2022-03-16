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1 час назад

Полыхающий автобус в Петербурге показали на видео

Александр Кузьмин

В Петербурге вечером во вторник произошел автомобильный пожар в Кировском районе. На улице Лени Голикова загорелся микроавтобус. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Автомобилисты, проезжающие мимо, запечатлели горящее транспортное средство и опубликовали видео в соцсетях. Они же вызвали на место спасателей.

«На Лени Голикова полыхает микроавтобус», – коротко сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП».

В пресс-службе ГУ МЧС по городу отметили, что информация о возгорании на проезжей части поступила в 20:48. Машина загорелась у дома 62.

«В автомобиле Ford сгорели сгораемые части. В 21:02 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», – отметили в чрезвычайном ведомстве.

На место выезжали пять спасателей и одна пожарная машина.

Происшествия,Пожары,Видео,
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