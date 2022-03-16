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2 часа назад

В Мордовии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

ТАССТАССиещё 1

Схрон с оружием, боеприпасами и взрывчатым веществом обнаружили на чердаке одного из домов в Саранске. Об этом сообщили в среду в пресс-службе УФСБ России по Республике Мордовия.

В Мордовии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тайник находился в чердачном помещении нежилого многоквартирного дома в Октябрьском районе Саранска и был тщательно замаскирован строительным мусором. Взрывотехниками изъяты три единицы оружия (пистолет "Вальтер ППК"; револьвер неустановленной модели, переделанный под стрельбу боевыми патронами; обрез ружья ИЖ), самодельное взрывное устройство весом 1-2 кг, неустановленное вещество весом 4-5 кг, более 300 патронов различного калибра, а также ударно-спусковой механизм ружья неустановленной модели", - говорится в сообщении.

Тайник обнаружили сотрудники УФСБ России по Мордовии совместно с региональным МВД. Изъятые предметы направлены на экспертизу. Установлено, что схрон принадлежал одному из преступных сообществ Саранска. Предположительный период его организации - 2010-2011 годы. По факту изъятия решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Происшествия,ФСБ,
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