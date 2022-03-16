В Москве вынесли приговор строителям оружейных заводов

В Москве суд вынес приговор топ-менеджерам ЗАО «Кислородмонтаж» Сергею Тюкульмину и Владимиру Яременко. За причинение ущерба в 200 миллионов рублей при строительстве в Венесуэле двух оружейных заводов им назначили условные сроки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Заказчиком с венесуэльской стороны выступила фирма Kavim. Подрядчиком был Рособоронэкспорт. В 2015 году он заключил два договора с ЗАО «Кислородмонтаж», согласно которым компания должна была построить в Венесуэле два завода по производству автоматов Калашникова и патронов к ним.

Установлено, что в марте 2016 года фирма Тюкульмина получила два процента от стоимости контракта в качестве авансового платежа. Спустя некоторое время заказчик усомнился в адекватности стоимости работ и решил провести комплексную проверку. Она показала, что бизнесмены завысили стоимость использованных при строительстве материалов более чем в 70 раз.

Представители заказчика написали заявление в управление МВД по Центральному округу Москвы. Против Тюкульмина и Яременко возбудили уголовное дело о причинении ущерба на 200 миллионов рублей.

Сергея Тюкульмина приговорили к двум в половиной годам условно, а Владимира Яременко — к двум годам условно.