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1 час назад

Москвичу подбросили под дверь голову ягненка

Елена Прошина

В Москве бывший работодатель прислал 32-летнему программисту отрубленную голову ягненка. Как сообщает «МК», инцидент произошел 13 марта в районе Митино.

Москвичу подбросили под дверь голову ягненка
Фото: ТАССТАСС

Ночью в квартиру IT-специалиста раздался неожиданный звонок. Открыв дверь, мужчина на пороге увидел сверток. Получатель посылки не стал ее раскрывать и позвонил в полицию. Приехавшие на место полицейские развернули пакет и увидели там голову ягненка.

Мужчина объяснил правоохранителям, что подозревает в отправке посылки бывшего работодателя. По словам мужчины, год назад он уволился из частной компании из-за низкой зарплаты, и тогда руководитель фирмы начал присылать сообщения с угрозами. Как выяснилось, «шеф» отправлял их всем, кто написал заявление об уходе: он грозил отрубить людям головы и прислать их на адреса родителей, чтобы те «оплакивали своих детей».

Спустя некоторое время угрозы прекратились, однако через месяц бизнесмен прислал письмо на сайт компании, в которую программист устроился после увольнения. Экс-босс сообщил, что расплата близка: у мужчины есть 30 дней, чтобы переосмыслить свою жизнь. Спустя это время москвичу и подкинули отрубленную голову животного.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что в подъезд действительно заходил бывший работодатель молодого человека. Мужчину задержали, однако он утверждает, что шутки такого рода всегда были приняты в его компании, а бывший сотрудник его просто неправильно понял.

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