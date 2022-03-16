Росгвардия отразила атаку украинских неонацистов на Каховскую ГЭС

В ведомстве отметили, что подразделения Росгвардии обеспечивают охрану и безопасность ГЭС, работники станции постепенно возвращаются на свои места. "Гидроэлектростанция украинской стороной была сдана без боя, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам. Так как единственной переправой от Запорожья до Новой Каховки через Днепр является Каховская ГЭС, через нее был организован зеленый коридор. Теперь беженцы могут вернуться домой", - добавили в ведомстве.