Памфилова сообщила о хакерской атаке на сайт ЦИК РФ

"Вот сейчас мне сказали, что идет атака на сайт ЦИК. Видите, какое значение нам придают тоже большое. Звука [трансляции заседания] нет, но мы запишем и разместим на наших ресурсах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.