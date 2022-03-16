Памфилова сообщила о хакерской атаке на сайт ЦИК РФ

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что во время заседания ЦИК в среду на сайт комиссии была произведена хакерская атака, из-за этого в трансляции мероприятия пропал звук.
"Вот сейчас мне сказали, что идет атака на сайт ЦИК. Видите, какое значение нам придают тоже большое. Звука [трансляции заседания] нет, но мы запишем и разместим на наших ресурсах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она также поблагодарила коллег за спокойствие, выдержку и уверенность в себе.
"Ни нас, ни Россию не удастся сломить. Мы станем еще крепче и сильнее", - отметила глава ЦИК.