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1 час назад

Памфилова сообщила о хакерской атаке на сайт ЦИК РФ

ТАССТАСС

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что во время заседания ЦИК в среду на сайт комиссии была произведена хакерская атака, из-за этого в трансляции мероприятия пропал звук.

Памфилова сообщила о хакерской атаке на сайт ЦИК РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вот сейчас мне сказали, что идет атака на сайт ЦИК. Видите, какое значение нам придают тоже большое. Звука [трансляции заседания] нет, но мы запишем и разместим на наших ресурсах", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она также поблагодарила коллег за спокойствие, выдержку и уверенность в себе.

"Ни нас, ни Россию не удастся сломить. Мы станем еще крепче и сильнее", - отметила глава ЦИК.

Происшествия,Элла Памфилова,ЦИК России,
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