Следователи не обнаружили признаков умышленного поджога Нотр-Дама

Французские следователи не выявили следов умышленного поджога в ходе расследования о причинах пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает в среду газета Le Parisien.

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По ее данным, расследование официально завершено, несмотря на то что по-прежнему ожидаются результаты нескольких экспертиз.

Сильный пожар вспыхнул в Нотр-Даме вечером 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось потушить лишь утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.