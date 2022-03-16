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1 час назад

Следователи не обнаружили признаков умышленного поджога Нотр-Дама

ТАССТАСС

Французские следователи не выявили следов умышленного поджога в ходе расследования о причинах пожара в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает в среду газета Le Parisien.

Следователи не обнаружили признаков умышленного поджога Нотр-Дама
Фото: REUTERSREUTERS

По ее данным, расследование официально завершено, несмотря на то что по-прежнему ожидаются результаты нескольких экспертиз.

Сильный пожар вспыхнул в Нотр-Даме вечером 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось потушить лишь утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.

Жители Франции и других стран, а также различные организации направили на восстановление собора пожертвования в размере €842,8 млн. Архитекторы отобрали около тысячи вековых дубов во французских лесах для восстановления шпиля Нотр-Дама. Специалисты рассчитывают начать его реконструкцию осенью 2022 года.

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